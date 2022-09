Rinnovate le cariche della Fnaarc della Confcommercio di Imperia: Paolo Michelis confermato presidente

L'assemblea della Fnaarc, Federazione nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di commercio della Confcommercio di Imperia ha rinnovato, con voto unanime, le cariche elettive per il periodo 2022-2027.

Presidente provinciale è stato riconfermato Paolo Michelis, componente anche del Consiglio nazionale della Fnaarc. Fanno inoltre parte del direttivo provinciale i consiglieri Enrico Lupi, Fabrizio Rabbia e Marco Gorlero.

Sottolinea il presidente Paolo Michelis: “Prima di tutto desidero ringraziare i colleghi che ancora una volta hanno riposto la fiducia nei miei confronti. Gli agenti di commercio sono le figure di fiducia di due imprenditori, chi vende e chi compra. Il mercato da sempre si è sviluppato grazie alla fiducia e in particolare grazie a queste persone: una figura imprenditoriale e professionale nello stesso tempo. Il tema fondante resta comunque la fiducia, che è un valore morale ed anche economico, sulla quale si fonda l’economia. La figura dell’agente, attraverso il suo lavoro, può contribuire significativamente a far crescere questo valore. La Fnaarc è in Confcommercio e trova nella Confcommercio la casa ideale per sviluppare la sua attività politico-sindacale”.