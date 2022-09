Servizio scuolabus: anche a Ventimiglia vince la ditta di Frosinone, ma al momento mancano certezze

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del servizio di Scuolabus di Sanremo che, per la prima volta dopo molti anni non sarà affidato alla Riviera Trasporti ma alla ‘Fratarcangeli Cocco’, ditta di Frosinone che si è aggiudicata il bando pubblicato nei mesi scorsi ma che, ovviamente, ha provocato qualche malumore tra i genitori, come spesso capita quando si va incontro a cambiamenti.

Il servizio è molto importante, perché il trasporto degli alunni, in particolare per chi vive in collina e nell’entroterra è fondamentale per garantire tranquillità ai genitori che non possono accompagnare i figli a scuola. Il cambiamento riguarda da quest’anno anche la città di Ventimiglia, dove fino alla stagione scorsa si occupava del servizio la società ‘City Touring’. E, dopo aver letto l’articolo pubblicato dal nostro giornale, sono molti anche i genitori che ci hanno contattato esprimendo preoccupazione per il futuro.

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta di Frosinone e noi, più volte abbiamo tentato di parlare con i vertici della società, per capire come intende organizzare il servizio nelle due città della nostra provincia. Purtroppo senza riuscirci: abbiamo chiesto alla segreteria più volte e siamo sempre in attesa di una risposta o di una chiamata.

Non certo per esprimere le preoccupazioni dei genitori di Sanremo e Ventimiglia, ma proprio per capire come intende effettuare il servizio. Fino all’anno scorso erano due aziende radicate sul territorio, come Rt e City Touring, che hanno autisti nella nostra zone e, ovviamente, una maggior conoscenza dei luoghi. Non dimentichiamo, infatti, che il servizio Scuolabus serve soprattutto quelle zone dove non è facile arrivare.

Domani iniziano le scuole e, al momento non ci sono certezze. Ci auguriamo che arrivino nelle prossime ore, magari con un intervento dell’azienda che si è aggiudicata il servizio. Per ora le preoccupazioni dei genitori rimangono.