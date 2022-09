Ospedaletti: pannelli fotovoltaici sulle scuole ma bolletta elevata, l'opposizione chiede chiarimenti

Il gruppo di opposizione ‘Ospedaletti per Tutti’ ha chiesto chiarimenti in relazione ai lavori realizzati al plesso scolastico di corso Marconi, nella città delle rose, ed ai pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto di copertura.

Il gruppo evidenzia come, alcuni mesi fa, si parlasse di “Un piccolo intervento che si va ad inserire a quanto già fatto, in termini di sostenibilità energetica attraverso la sostituzione di vecchi punti luce con nuove lampade a led, nonchè lavori di efficentamento energetico sulla scuola, questi ultimi anche grazie a bando preso dalla precedente amministrazione”.

“Ora – dicono dal gruppo - la domanda che ci poniamo è come sia possibile che nel mese di luglio il Comune abbia ricevuto una bolletta da oltre 5.000 euro? Viene prodotta energia e rivenduta per poi ricomprarla a quale indice di quota? Come vengono spesi questi soldi pubblici? Si chiede semplicemente chiarezza e conti alla mano”.