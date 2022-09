Dopo 138 giorni di chiusura stamattina hanno riaperto le Poste di Taggia, rispettata la data annunciata in consiglio comunale

A distanza di diverse settimane numerosi i cittadini hanno iniziato a interrogarsi su che cosa fosse accaduto ma soprattutto su quale fosse la tempistica per la riapertura del servizio. Quello che ha colpito sono state un po' le modalità, dall'oggi al domani le persone hanno trovato le porte chiuse, senza neanche un cartello che le avvisasse. In tanti si sono recati a vedere se per caso l'ufficio nel frattempo avesser riaperto.

Per gli abitanti di Taggia, l'unica soluzione è stata recarsi presso le poste di Levà o Arma di Taggia. Un disagio soprattutto per i molti anziani del paese.

Così dal 1° agosto, il Comune grazie alla collaborazione con Croce Rossa, ha messo a disposizione un bus navetta per collegare Taggia con l'ufficio postale più vicino. Respinte, invece, le richieste avanzate dalla popolazione per l'attivazione da parte di Poste Italiane di un ufficio postale mobile.

Bisognerà arrivare al 12 agosto per conoscere sia che cosa accadde il 27 aprile scorso e soprattutto la data di riapertura dell'ufficio tabiese. Durante il consiglio comunale, il sindaco Mario Conio, in risposta ad una interrogazione presentata dal consigliere comunale Marco Ardoino (Progetto Comune), ha fatto il punto su quanto successo in primavera e annunciato la riapertura per il 12 settembre.