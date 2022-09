Ventimiglia: inaugurato ufficialmente il nuovo cortile della scuola dell'infanzia di Latte (foto)

Quest'oggi è stato inaugurato ufficialmente il nuovo cortile della scuola dell'infanzia di Latte a Ventimiglia, alla presenza del Presidente della Fondazione Livio Casartelli Dott. Bosio, alla referente della scuola Primaria Ins. Marchesi, nonché numerosi soci dell'associazione Albintimilium.



“Un intervento cofinanziato – si spiega nel comunicato - dalla Fondazione Livio Casartelli e realizzato dalla Associazione Albintimilium. Dopo i murales di Falcone e Borsellino alle scuole di via Roma, di Peter Pan alla scuola di Via Vittorio Veneto, e del Corsaro Nero alla scuola di Nervia, l'associazione Albintimilium è tornata a colorare con messaggi positivi le scuole ventimigliesi.

Questa volta sono i PUFFI i protagonisti del murales realizzato dallo street artist Alessandro Palladino che ha abbellito un muro grezzo di circa 20 metri quadri, nel cortile interno della scuola primaria di Latte. Considerato che una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto la scuola primaria di Latte, è l'attivazione di laboratori didattici del verde, i soci dell'associazione Albintimilium hanno effettuato un intervento di ‘Guerrilla Gardening’ nei 250 mq di aree verdi ubicate all'interno ed all'esterno del cortile dello stabile scolastico, prevedendo operazioni di sfalcio, potatura, pocciamatura, concimazione, piantumazione alberi da frutto/agrumi, bordure, impianto automatizzato di irrigazione a goccia e la posa di oltre 5 metri cubi di ghiaia

L'intervento è stato possibile grazie al finanziamento da parte della Fondazione Casartelli ed alle donazioni degli associati per una spesa complessiva di circa 1500 euro, nonché al supporto delle seguenti aziende: F.lli Carminati della Cava di Bevera, l'impresa edile Tian Burla e l'esercente Ferramenta Luccisano. Ora grandi e piccini non resta che ‘puffare’ tutti insieme verso nuovi sogni e nuovi orizzonti sempre all'insegna del motto: ‘Azione vs Mugugnu’.”.