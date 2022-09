Il mondo saluta la sua più longeva regina: è morta Elisabetta II d'Inghilterra

Dopo 70 anni in cui ha vegliato e guidato le sorti del Regno Unito, se n'è andata alla veneranda età di 96 anni, compiuti lo scorso 21 aprile, la Regina d'Inghilterra Elisabetta II.

L'annuncio è stato dato, come da protocollo, dai canali ufficiali della Famiglia Reale che hanno dato così inizio al piano denominato "London Bridge is down", alle 19:30 (ora italiana) di oggi, 8 settembre 2022, dopo che tutta la famiglia si è recata nelle highlands scozzesi al suo capezzale.

Negli ultimi tempi le condizioni di salute di Sua Maestà aveva sollevato una certa preoccupazione, poi espressa pubblicamente dai medici. Basti pensare come l'ormai tradizionale cerimonia di congedo del premier uscente Boris Johnson e di benvenuto alla subentrante Liz Truss non si sia tenuto, per la prima volta nella storia, a Londra (dove gli impegni si erano via via diradati sempre più) ma nella residenza estiva scozzese di Balmoral, dove la Regina si trovava in vacanza.

Un incontro che è stato l'ultimo di una lunga serie che conta 15 Primi Ministri succedutisi durante la sua reggenza, iniziata con Winston Churchill nel 1953, quando Elisabetta Alexandra Mary venne incoronata succedendo al padre Giorgio (mancato nel 1952) all'età di soli venticinque anni, sotto alla quale il mondo ha visto cambiare volto.

Da allora il suo regno, il più longevo della storia britannica e che ad oggi conta circa 150 milioni di sudditi sparsi su tutto il globo, ha vissuto significativi cambiamenti per restare al passo coi tempi, dalla decolonizzazione dell'Africa all'evoluzione del governo nei territori dov'è stata capo col rafforzamento del Commonwealth. Ma anche vicende più prossime all'isola di Albione, come gli scontri in Irlanda, le richieste di indipendenza scozzesi o la Brexit.

A segnare gli ultimi trent'anni sono state anche le vicende amorose della famiglia Windsor. Momenti difficili seguirono le accuse di molestie di cui fu centro il figlio Andrew, ma anche e soprattutto il divorzio del figlio Carlo da Diana Spencer, culminati con la tragica morte di "Lady D" in un incidente stradale a Parigi, ma anche le più recenti questioni legate al matrimonio del nipote Harry con l'attrice afroamericana Meghan Markle e la loro scelta di vivere lontani da Londra.

La più grande sofferenza per Elisabetta regina e donna era stata però la scomparsa, appena un anno fa, dell'amato e inseparabile marito Filippo di Edimburgo con la quale si era unita in matrimonio nel 1947.

Nel corso del suo lungo regno, Elisabetta è stata in visita anche nella nostra regione, per la precisione a Genova il 16 ottobre 1980: in suo onore tenne un concerto con il "Cannone" di Paganini suonato dal maestro Renato De Barbieri.

Ora, dopo che del decesso sono stati avvisati tutti primi ministri dei Paesi di cui la Regina era capo di Stato, si avvia così un lungo cerimoniale che durerà circa dieci giorni, fino al suo funerale.

“Tutta la Liguria ricorda oggi con rispetto e ammirazione una figura che davvero ha fatto la storia del Novecento. Una regina che ha saputo guidare il suo Paese anche attraverso momenti complessi e difficili, senza mai far venire meno il suo ruolo di solido punto di ferimento per tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalle opinioni e dal credo politico. Una sovrana che ha saputo guidare una transizione non facile per il Regno Unito, dall’impero alla modernità, salita al trono quando le ferite della Seconda Guerra mondiale erano ancora evidenti e dolorose per il suo Paese. Una figura ovviamente amata anche in Italia e in Liguria, come dimostrato in occasione della sua visita a Genova del 16 ottobre 1980”. Così il presidente della Regione Liguria, in rappresentanza di tutta la Giunta, sulla scomparsa della regina Elisabetta.