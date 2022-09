Sanremo: crollano pezzi di cornicione in via Palazzo, intervento dei Vigili del Fuoco che chiudono la strada (Foto)

Si staccano pezzi di cornicione e lastre da un palazzo e i Vigili del Fuoco, impossibilitati a entrare nella costruzione, devono installare un mezzo per poter salire fino al tetto e metterlo in sicurezza.

E’ avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Palazzo a Sanremo, a pochi metri dall’Ariston. Secondo i commercianti della zona il problema esiste da tempo ma, questo pomeriggio dopo la caduta dei pezzi di cornicione, è stato chiesto l’intervento dei pompieri.

Per poter operare in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno chiuso la via, tra piazza Colombo e via Cavour.