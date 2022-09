Coronavirus: tornano in calo i numeri del Covid, oggi il tasso di positività scende al 10,56%

Tornano a calare i numeri del Covid oggi in Liguria, dopo la lieve crescita di ieri. Cala soprattutto il tasso di positività che oggi è al 10.56% (l’1,90 in meno di ieri).

Sono 492, in totale, i nuovi casi registrati in regione mentre sono 68 in provincia di Imperia, 78 nel savonese, 270 a Genova e 76 nello spezzino. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 4.655, dei quali 1.085 test molecolari e 3.570 rapidi.

Nuova lieve discesa per il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 28, uno in meno rispetto a ieri e sempre nessuno in terapia intensiva. Anche su base regionale i ricoveri sono in calo, con 169 pazienti, due in meno di ieri, dei quali uno solo in terapia intensiva.

Oggi si registrano 2 morti tra i ricoverati per Covid in Liguria, entrambi nel genovese. Cala ancora il numero delle persone in quarantena: in tutta la regione sono 5.046 (210 in meno rispetto a ieri).

