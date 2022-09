Ventimiglia: Ernesto Fresca Fantoni è il nuovo presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Ventimiglia ha eletto il suo nuovo Direttivo. Presidente sarà il Carabiniere Ausiliario Ernesto Fresca Fantoni e suo vice l’Appuntato Vinicio Battaglini. I Consiglieri saranno: Brig. Giorgio Assenza, Apps. Giancarlo Lanteri, M.Llo C. Biagio Vizzachero, Cre. Aus. Marco Marenco, Apps. Antonio Liguoro, Cre Aus. Angelo Forni e Cre Aus. Daniele Novembrini.

A costoro è doveroso aggiungere l’importante operato del Segretario di sezione Brig.Capo Rino Aliquo' che proseguirà nella sua funzione già ricoperta con il passato direttivo.

Le priorità del nuovo direttivo sono attualmente principalmente due, come ci precisa il Presidente Fantoni: "La celebrazione del 50° anniversario dal conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla memoria del carabiniere Antonio Fois, caduto a Bevera nel compimento del proprio dovere, con la relativa posa di un nuovo cippo nella via a lui intitolata e incrementare le relazioni, non solo con i Comandi e le strutture dell’Arma che operano sul territorio, ma anche con le altre associazioni d’Arma sia nazionali che francesi rendendo così più saldo il legame con esse".

Il presidente Ernesto Fresca Fantoni è un veterano dell’associazione essendovi associato da 42 anni ed è caratterizzato, oltre che da un profondo spirito di Corpo, anche da una attiva passione di volontariato e di impegno sociale che lo porta ad essere disponibile anche in fattivi interventi sia con la Protezione Civile che con la Croce Azzurra Misericordia che con il C.A.I.

E’ importante ricordare che tutte le sezioni dell’A.N.C. portano avanti il profondo spirito di quest’Arma sorta il 13 luglio 1814 caratterizzata da un variegato impiego ma sempre vicina alla popolazione italiana. Questo spirito lega anche tutti i componenti l’Associazione composta sia da Carabinieri in pensione che dai loro famigliari e dai simpatizzanti che condividano lo stesso spirito.

E’ possibile contattare la sezione di Ventimiglia alla mail: anc.ventimiglia@gmail.com.