Luca Stucchi è il nuovo Direttore Generale di Asl1: “Il tema delle risorse umane si affronta superando le barriere territoriali” (foto e video)

La Asl1 Imperiese ha un nuovo Direttore Generale. Regione Liguria ha scelto Luca Filippo Maria Stucchi per guidare l'Azienda Sanitaria del Ponente in un periodo nel quale le sfide di certo non mancano tra la carenza del personale e i reparti da riorganizzare sull'asse Sanremo-Imperia.

Il nuovo DG è stato presentato questo pomeriggio dal presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti insieme al direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Francesco Quaglia, al coordinatore della struttura di missione per la sanità ligure Giuseppe Profiti e alla direzione strategica dell'azienda.

Alla presentazione anche gli assessori regionali Alessandro Piana, Marco Scajola e Gianni Berrino, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e i sindaci della provincia oltre a dipendenti Asl e tecnici del settore sanitario.

“L'esperienza mi dice che serve conoscere il territorio per dare dei giudizi, la mission è chiara e complessa, il tema più ricorrente è quello delle risorse umane - ha dichiarato Stucchi - a questo problema non c'è una risposta compiuta, è frutto di una scelta politica fatta anni fa. Lavorando a Mantova ho imparato che uno degli strumenti per combattere la carenza di personale è il superamento delle barriere territoriali. Qui abbiamo qualcosa da offrire. Ho dato il mio consenso e la mia parola per portare a termine le procedure per l'ospedale di Bordighera e per quello di Taggia. I servizi sanitari non hanno confini”.

“Con gli schemi contrattuali che abbiamo oggi è difficile creare contatti con altri operatori - ha aggiunto il direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Francesco Quaglia - stiamo cercando di spingere perché alcuni vincoli posti nel 2011 che impediscono l'utilizzo delle risorse disponibili per aumentare la capacità di corrispondere una adeguata retribuzione al personale medico. Abbiamo come primo obiettivo quello di innalzare l'indennità di base dei medici”.

“Il dott. Stucchi ha una visione corretta sulle necessità di un territorio che ha bisogno del triplo del capitale umano medico presente - ha concluso il coordinatore della struttura di missione per la sanità ligure Giuseppe Profiti - ci siamo messi a rincorrere adeguando gli strumenti oggi a disposizione, stiamo rincorrendo in attesa che almeno in dieci anni si riequilibri la carenza di risorse umane”.

