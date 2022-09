Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 5 a domenica 11 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



15.00. 52° Congresso Nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana dal tema ‘Sinodalità e processo canonico’ con la partecipazione di illustri relatori ed importanti personalità, tra le quali il Card. Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova. Teatro del Casinò Municipale, fino all’8 settembre (il programma a questo link)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

14.30. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre

19.00. ‘Sapori alla Marina di Ventimiglia’: itinerario culinario con i migliori ristoranti e chef per valorizzare i prodotti e la cucina del Ponente ligure + musica e intrattenimento per vivere serate uniche e magiche all'insegna del buon gusto e del divertimento. Porto Cala del Forte, fino al 7 settembre (più info)

BORDIGHERA

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (ultimo giorno)

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

17.30. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

TAGGIA ARMA



10.00-17.00. ‘Day Camp’: Giornate dedicate alla pallacanestro organizzate dall'Associazione sportiva dilettantistica Olimpia Basket Taggia (h 19/12-15/17). Palestra Ruffini a Taggia, fino al 9 settembre



CERVO

21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto degli studenti Classi di Stephan Picard e Wilfried Strehle (10 euro), informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

CERIANA

20.00. Processione notturna ‘Aux Flambeaux’ in Piazza Marconi. Alle 22, Santa Messa al Santuario della Madonna della Villa

DIANO ARENTINO

17.00. TrekYoga: appuntamento gratuito alla scoperta del territorio di Diano Arentino verso la Cappella campestre di Sant’Antonino (circa 7 km) accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro + all’arrivo yoga con Raquel Macedo. Ritrovo al Centro Sociale Aldo Trucco (via IV novembre), iscrizione obbligatoria +39 340 2440972

PIEVE DI TECO



14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE



SANREMO



9.15. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)



9.45. 52° Congresso Nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana dal tema ‘Sinodalità e processo canonico’ con la partecipazione di illustri relatori ed importanti personalità, tra le quali il Card. Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova. Teatro del Casinò Municipale, fino all’8 settembre (il programma a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (10 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

IMPERIA

14.30. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

VENTIMIGLIA



10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre

19.00. ‘Sapori alla Marina di Ventimiglia’: itinerario culinario con i migliori ristoranti e chef per valorizzare i prodotti e la cucina del Ponente ligure + musica e intrattenimento per vivere serate uniche e magiche all'insegna del buon gusto e del divertimento. Porto Cala del Forte, fino al 7 settembre (più info)

BORDIGHERA



9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Monocirco di Squilibrio. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

TAGGIA ARMA



10.00-17.00. ‘Day Camp’: Giornate dedicate alla pallacanestro organizzate dall'Associazione sportiva dilettantistica Olimpia Basket Taggia (h 19/12-15/17). Palestra Ruffini a Taggia, fino al 9 settembre

DIANO MARINA

21.30. ‘Diano in Musica’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino tutti i martedì di luglio, agosto e inizio settembre

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. ‘Fiabe da colorare in riva al mare’ (ultimo appuntamento): presentazione della nuova edizione accresciuta del libro illustrato ‘Il cestello’, raccolta di poesie e filastrocche per i piccoli del poeta dianese Angiolo Silvio Novaro con la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro, lungomare delle Nazioni

CERVO



21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



REZZO



21.15. Per l’ultimo appuntamento della stagione estiva 2022 della rassegna ‘Vallinmusica’, concerto d’organo e tromba con i Maestri Silvano Ascheri e Leonardo Carrieri. Chiesa Parrocchiale San Martino

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE



SANREMO



9.45. 52° Congresso Nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana dal tema ‘Sinodalità e processo canonico’ con la partecipazione di illustri relatori ed importanti personalità, tra le quali il Card. Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova. Teatro del Casinò Municipale, fino all’8 settembre (il programma a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)



IMPERIA



9.00. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

17.00- 24.00. ‘Aspettando le Vele dìEpoca’: Fiera Cargo in Calata Anselmi (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, lo scrittore Piergiorgio Pulixi presenta la sua ultima indagine ‘La settima luna’. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

21.00. ‘Aspettando le Vele d’Epoca’: Galà ‘Vele in danza a cura delle scuole di danza del territorio. Calata Anselmi (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

VENTIMIGLIA

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



19.00. ‘Sapori alla Marina di Ventimiglia’ (ultimo giorno): itinerario culinario con i migliori ristoranti e chef per valorizzare i prodotti e la cucina del Ponente ligure + musica e intrattenimento per vivere serate uniche e magiche all'insegna del buon gusto e del divertimento. Porto Cala del Forte (più info)

BORDIGHERA

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



TAGGIA ARMA



10.00-17.00. ‘Day Camp’: Giornate dedicate alla pallacanestro organizzate dall'Associazione sportiva dilettantistica Olimpia Basket Taggia (h 19/12-15/17). Palestra Ruffini a Taggia, fino al 9 settembre

DIANO MARINA

21.15. Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Villa Scarsella, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Karaoke con Paolo Bianco all’Anfiteatro

CERVO



21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

CERIANA



21.00. ‘U Sabu da Madona’: serata in musica ‘Cantamu enseme’ in piazza Marconi

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PERINALDO



17.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, Daniela Cassini presenta ‘Lina Meiffret partigiana, letterata, amica del giovane Calvino’. Sala Consiliare, ingresso libero



TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE



SANREMO



9.45. Ultimo giorno del 52° Congresso Nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana dal tema ‘Sinodalità e processo canonico’ con la partecipazione di illustri relatori ed importanti personalità, tra le quali il Card. Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova. Teatro del Casinò Municipale (il programma a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

IMPERIA

17.00-22.30. In occasione delle Vele D’Epoca, apertura straordinaria di Villa Grock in via Fanny Roncati (più info)

14.30. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

17.30. Cerimonia di apertura in calata Anselmi delle Vele D'Epoca di Imperia 2022 (23ª edizione): quattro giorni di sport, mare, musica, eventi. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino all’11 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, Alessia Gazzola presenta il suo nuovissimo libro ‘La Costanza è un'eccezione’ (aperitivo + copia del libro autografata 23 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093 (più info)

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Sella di Gouta - Monte Lega - Sella di Gouta accompagnati dalla guida GAE Roberto Maselli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 349 7221433 (più info)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



20.00. Festa Patronale in Frazione Roverino con Serata Danzante

BORDIGHERA



9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

TAGGIA ARMA



10.00-17.00. ‘Day Camp’: Giornate dedicate alla pallacanestro organizzate dall'Associazione sportiva dilettantistica Olimpia Basket Taggia (h 19/12-15/17). Palestra Ruffini a Taggia, fino al 9 settembre

16.00-23.00. Fiera promozionale nell’ambito della rassegna ‘Artigianato sotto le stelle’. Lunfomare di Arma

21.15. Per il ‘Teatro... di fine estate’, ‘Ina storia... Pesante’: commedia dialettale a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Santissima Trinità a Taggia

DIANO MARINA

21.00. Per l’ultimo appuntamento 2022 della rassegna ‘Un Mare di Pagine’, presentazione del nuovo libro di don Gabriele Maria Corini, ‘Genitori imbarazzanti’ con prefazione del vescovo Guglielmo Borghetti. Via Genala (Zona ufficio IAT), ingresso libero

CERVO

21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00. Festa della Madonna di Ciazzima con pranzo organizzato dalla Proloco

CERIANA



21.00. Concerto della Banda musicale di Ceriana diretta dal M° Angelo Caviglia. Piazza Marconi

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

18.30. Thursday Live Session con Les Ladies Ballbreaker. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





VENERDI’ 9 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann. Alle 21.00, prevista una performance dell’artista sulle terrazze. Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

21.00. Elezione di Miss Villetta 2022 (75ª edizione) con gastronomia e intrattenimento musicale. Locali del circolo ACLI adiacenti alla chiesa NS della Villetta, info e prenotazioni contattare Lorella al 347 05 14597

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Case Fascei - Passo Pian del Latte - Monte Monega - Case Fascei accompagnati dalla guida GAE Marina Pissarello. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 347 1107301 (più info)



11.00. Vele D'Epoca di Imperia 2022 (23ª edizione): quattro giorni di sport, mare, musica, eventi. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino all’11 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

14.30. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

17.00-22.30. In occasione delle Vele D’Epoca, apertura straordinaria di Villa Grock in via Fanny Roncati (più info)



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, Stefano Zanchi e Roberto Gagnor presentano ‘Le gocce’, Shockdom edizioni (aperitivo + copia del libro autografata 23 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093 (più info)

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

VENTIMIGLIA



10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



11.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Isola pedonale di Via Aprosio, fino all’11 settembre

21.00. Presentazione e firma copie del libro di Poesia e Fotografia 'La Poesia dell’Istante' di Chiara Torredoro e Fabio Acquista. Accompagnamento alla chitarra a cura di Davide Frassoni e letture a cura dell' attrice/doppiatrice Silvia Villa e dall'attrice/poetessa Laura Trimarchi. Sala dei Camini all'interno della Villa dei Giardini Hanbury, ingresso liberp, prenotazione obbligatoria al 340 7367790

21.00. ‘Ventimiglia International Piano Festival 2022’: concerto della pianista danese Elisabeth Nielsen sull’iconico gran piano Pleyel del 1928. Sala Polivalente del chiostro della chiesta di Sant'Agostino in via Cavour 57, fino all’11 settembre (5 euro), info e prenotazioni al +39 349 6655717

BORDIGHERA



9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA ARMA



10.00-17.00. ‘Day Camp’ (ultimo giorno): Giornate dedicate alla pallacanestro organizzate dall'Associazione sportiva dilettantistica Olimpia Basket Taggia (h 19/12-15/17). Palestra Ruffini a Taggia

10.00-24.00. International Street Food: Street Food + Musica Live + Intrattenimento. A Cura dell'associazione Fiori Eventi. Lungomare di Levante, fino all’11 settembre

21.15. Per il ‘Teatro... di fine estate’, ‘Mi a son che ti sai che mi a son': commedia dialettale a cura della Compagnia ‘Riemughe surve’ di Montato Ligure. Piazza Santissima Trinità a Taggia

DIANO MARINA



21.30-24.00. Balliamoci l'Estate: serata di musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe

CERVO

21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

PERINALDO

17.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, Paola Forneris presenta ‘Gli inglesi nel ponente ligure’. Sala Consiliare, ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz, concerto del Basilic Swing (Jazz Manouche/Tzigane/Klezmer acoustique). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 10 SETTEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.00-18.00. Festa di fine estate a cura del rifugio Enpa di Sanremo: sfilata dei nostri amici a 4 zampe con elezione di ‘Miss e Mister estate 2022’. Spiaggia per cani ‘Terrazza Beach’ sul lungomare Calvino

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

20.30. Dinner Show con Fausto Leali a Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al borgo di Montegrosso Pian Latte, le sue borgate e il suo ecomuseo accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 4536788 (più info)

14.30. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

11.00. Vele D'Epoca di Imperia 2022 (23ª edizione): quattro giorni di sport, mare, musica, eventi. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino all’11 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

17.00-22.30. In occasione delle Vele D’Epoca, apertura straordinaria di Villa Grock in via Fanny Roncati (più info)



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre

11.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Isola pedonale di Via Aprosio, fino all’11 settembre

21.00. ‘Ventimiglia International Piano Festival 2022’: concerto del pescarese Gianluca Luisi sull’iconico gran piano Pleyel del 1928. Sala Polivalente del chiostro della chiesta di Sant'Agostino in via Cavour 57, fino all’11 settembre (5 euro), info e prenotazioni al +39 349 6655717

21.30. ‘Che Mondo, che Italia’: spettacolo teatrale messo un scena da Liber Theatrum (12 euro). Giardini Botanici Hanbury, Mortola Inferiore, info e prenotazioni 338 6273449

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

18.00. ‘L’azzurro di Dorel’: inaugurazione mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/ 19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’ (ultimo giorno): parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. International Street Food: Street Food + Musica Live + Intrattenimento. A Cura dell'associazione Fiori Eventi. Lungomare di Levante, fino all’11 settembre

16.00-23-00. Dimostrazione di Karaté, Aerobica e Pilates’: manifestazione organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Karaté Arma Taggia. Piazza Tiziano Chierotti

21.15. Per il ‘Teatro... di fine estate’, Gioacchino Logico presenta ‘Accendiamole queste stelle' e ‘Guasco'n Gioacchino'. Piazza Santissima Trinità a Taggia

DIANO MARINA

18.00. ‘Sciaratto Party - Birra & Rock'n Roll’: festa con band musicali e stand gastronomici a cura dell'Associazione Famia Dianese. Villa Scarsella, ingresso libero

19.30. Festa di San Nicola: evento benefico aperto a tutti con stand gastronomici e animazione musicale in frazione Diano Gorleri

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei partecipanti ai corsi di violino, viola, violoncello e pianoforte (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)



DOLCEACQUA

17.00. Inaugurazione di ‘Antroposcene’, Museo Etnografico a cielo aperto, gratuito, sempre aperto che si snoda tra Dolceacqua, San Biagio della Cima, Soldano: 34 km di sentieri, 20 punti di interesse, 6000 anni di dialogo tra uomo e natura. Località La Colla (più info)



17.30. ‘Di Ulivi, Vigneti, Storie e Silenzio’ (testo e Regia Amedeo Romeo), uno spettacolo itinerante messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse per raccontare i luoghi, le storie, le tradizioni e i personaggi del territorio lungo un percorso di 1,6 km. Partenze ore 17.30-17.50-18.10-18.30-18.50. Ritrovo in Località La Colla, gratuito solo su prenotazione QUI (più info)

MOLINI DI TRIORA

9.30. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie, anche domani (per leggere nel dettaglio il programma cliccare QUI o QUI)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



17.00. Gita Esperienziale con Jack Green. Ritrovo davanti al museo etnografico, info e prenotazioni 329 1512290 (più info)

FRANCIA

ANTIBES



21.00. 31° Festival Internazionale d’Arte Sacra 2022, ‘Autour du Salve Regina de Vivaldi, prince de Venise’: concerto dell’Orchestra Nuova Cameristica di Milano diretta dal M° Maurizio Dones con Leslie Visco (soprano), Philippe Depetris (flûte), et Gabriele Oliveti (violon). Cathédrale d’Antibes (più info)

BEAULIEU-SUR-MER VILLE

10.00, Festival di musica classica di Beaulieu 2022: lancio ufficiale del Festival con il concerto di Steve Villa-Massone e il suo pianoforte in piazza del mercato (più info)



21.00. Festival di musica classica di Beaulieu 2022: Gran concerto di apertura con l'Orchestre National de Cannes. Plage Petite Afrique, ingresso gratuito (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 11 SETTEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Ultimo giorno dell’apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

19.00. Domenica Latina con stage di Caraibico dalle 19.00 alle 19.50 + stage di Kizomba Urban Fusion dalle 20.00 alle 20.50 + Festa Latina con i Maestri e la Musica di El Chino dj Raul Hernandez e Dj Ray Dos Santos + Animazione Macumba Fitness con Elisa Rosano. Bahama Star di Valle Armea, prenotazione al 380 7098908

IMPERIA



9.00. Ultimo giorno del 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro (più info)

10.00. Vele D'Epoca di Imperia 2022 (23ª edizione): ultimo di quattro giorni di sport, mare, musica, eventi. A cura di Assonautica Imperia. Premiazione finale e cerimonia di chiusura alle h 17.30. Calata Anselmi, Borgo Marina (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



17.00-22.30. In occasione delle Vele D’Epoca, apertura straordinaria di Villa Grock in via Fanny Roncati (più info)

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Anello di Margheria dei Boschi accompagnati dalla guida GAE Diego Rossi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 329 1512290 (più info)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



11.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Isola pedonale di Via Aprosio, fino all’11 settembre



21.00. ‘Ventimiglia International Piano Festival 2022’: concertodei talenti ucraini Kyiv Piano Duo, Oleksandra Zaytseva e Dmytro Tavanets. Sala Polivalente del chiostro della chiesta di Sant'Agostino in via Cavour 57 (5 euro), info e prenotazioni al +39 349 6655717



VALLECROSIA

9.00. 18ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822, obbligatoria la mascherina

BORDIGHERA

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/ 19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. International Street Food (ultimo giorno): Street Food + Musica Live + Intrattenimento. A Cura dell'associazione Fiori Eventi. Lungomare di Levante

21.00. Concerto musicale con un vasto repertorio dai Beatles a Elisa con esibizioni di gruppo formati dagli allievi dei corsi di strumento e l'ausilio di alcuni insegnanti dell’Associazione Culturale di Musica Doremusica. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Corso Roma e Piazza Martri della Libertà (ogni prima domenica di ogni mese)



16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2022: Santa Messa e a seguire processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

CERVO



17.00 & 21.00. Concerto finale della XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: serata di concerti a cura dell’Orchestra dell`Accademia internazionale estiva di Cervo. Direttore Ian Fountain con i Solisti partecipanti ai corsi. Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. La Biblioteca comunale ‘Il Tiglio’ organizza ‘Profumo di carta’: mercatino dei libri nuovi ed usati, case indipendenti, illustratori, incontri con gli autori, passeggiate letterarie, stampe e mestieri... di carta

18.00. ‘Salotto Bösendorfer’: recital monografico su Chopin con il pianista Francesco Cardillo (Notturni e Mazurke). Chiesetta di San Rocco,ingresso libero

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

8.30. Motoraduno a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Iscrizioni in Piazza Mauro, info +39 335 376961



15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MOLINI DI TRIORA



9.30. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare QUI o QUI)

11.00. 61ª edizione della Sagra della Lumaca: distribuzione lumache + concorso ‘Lumaca d’Oro’ e gara delle lumache + intrattenimento musicale a cura della Banda ‘Le fisarmoniche del Monviso’ + Festival degli artisti di strada e del gioco educativo + Bancarelle artigianato e prodotti tipici. Piazza Vittorio Veneto

MONTALTO

17.30. Per ‘Vivi Montalto’, Festa medioevale con Concerto del ‘Duo O' Carolan’ - Celtic Harp & Uilleann Pipes - Ancient Music from Ireland nell'ambito di ‘Musica nei castelli di Liguria’ - Fabio Rinaudo uilleann pipes, whistles - Elena Spotti arpa irlandese

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

10.30. Passeggiata tra i vigneti di Tenuta Maffone con degustazione guidata finale a cura dei sommelier Fisar Delegazione di Imperia e Savona (35 euro, 30 euro per i Soci Fisar con ricavato devoluto all’associazione ‘Per noi domani’). Tenuta Maffone Via Case Soprane in frazione Acquetico), info e prenotazioni 3404928234

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza dal Museo Civico. (più info)



VALLEBONA

16.00. Cerimonia di premiazione del XXXV Premio di Poesia Dialettale Intemelio ‘U Giacuré’ indetto dall’Associazione culturale ‘A Cria’. Piazza dell’Oratorio



FRANCIA

ANTIBES



18.00. Per il 31° Festival Internazionale d’Arte Sacra 2022, ‘Célébration’: concerto con il Quintetto de cuivres Magnifica. In programma musiche di Haendel, Jean-Sébastien Bach, Gabrieli, Boellmann e Negro-spirituals. Église Ste-Anne Saint-Martin di Vallauris (più info)

BEAULIEU-SUR-MER VILLE



18.30. Festival di musica classica di Beaulieu 2022: concerto di Jean-François Zygel Tableaux con brani ispirati alla storia, all'architettura, ai luoghi emblematici e alle leggende di Beaulieu sur Mer. Casinò di Beaulieu-sur-mer (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







