Domani e domenica i banchetti informativi del PD a Ventimiglia, Imperia e Santo Stefano al Mare

Anche in Provincia di Imperia il Partito Democratico locale organizzerà banchetti per “1000 piazze per l’Italia”, la campagna di mobilitazione che, a partire dal 3 e 4 settembre, per tre weekend consecutivi, coinvolgerà in tutta Italia candidate e candidati della lista Pd Italia democratica e progressista con militanti e volontari. Ogni weekend fino alle elezioni ci si mobiliterà su un tema.