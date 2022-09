Sanremo: scattano i semafori intelligenti in corso Marconi, si cerca di 'velocizzare' la zona di ingresso alla città

In relazione al programma di interventi per il miglioramento del trasporto pubblico locale, già compreso nella pianificazione di medio-lungo termine del PUMS e secondo la programmazione degli interventi di breve termine inclusa nel PUT (in fase di adozione), è stata approvata in Comune a Sanremo la realizzazione di un sistema di regolazione semaforica ‘intelligente’ lungo corso Marconi.

L’intervento si concentrerà sull’ammodernamento dell’attuale impianto semaforico tra via Padre Semeria e corso Matuzia e la riorganizzazione geometrica a monte, con l’inserimento di un impianto semaforico coordinato con quello principale, in corrispondenza di via Montà dei Guisci e il prolungamento della corsia riservata bus in direzione Ospedaletti.

Sono previsti interventi di accompagnamento per la riorganizzazione e il miglioramento della sicurezza pedonale in corrispondenza di attraversamenti e fermate del Tpl sul tratto completano l’insieme delle misure in questo settore. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta nel dicembre scorso

Gli obiettivi dell’Amministrazione sono:

■ Aumentare la velocità commerciale del TPL nel tratto tra Piani di Poma e la Foce, oltre ad una migliore gestione dei flussi veicolari che limiti le situazioni di congestione nel tratto Semeria-Inglesi, in particolar modo in ingresso (direzione centro). Ciò consentirebbe anche un miglior funzionamento della rotatoria Foce, recentemente realizzata, che già parzialmente ha risolto criticità relative al flusso uscente dal Comune (direzione Bordighera);

■ Agevolare l’uscita da Sanremo in direzione Ospedaletti, riducendo il tempo di percorrenza del tratto Semeria-Inglesi;

■ Garantire una maggiore sicurezza dell’utenza debole attraverso la semaforizzazione dei passaggi pedonali e ciclabili.

L’attuale sistema viario dell’area è caratterizzato da flussi di traffico la cui entità, soprattutto in determinati periodi dell’anno (mesi estivi, festività Natalizie, Festival), è fonte di rallentamenti e congestioni. L’intervento vuole raggiungere gli obiettivi, ma presenta dei limiti legati al tratto compreso tra l’intersezione corso Marconi-via Padre Semeria e la rotatoria della Foce, dove la sosta (talvolta non regolare) e numerose manovre di immissione rallentano ulteriormente il flusso veicolare.

L’aumento della velocità commerciale del trasporto pubblico avviene nel tratto di intervento, ma sarà inevitabilmente condizionato da rallentamenti nel tratto successivo, ovvero fino alla rotatoria della Foce.