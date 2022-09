Ospedaletti: problemi di raccolta rifiuti e pulizia, il Sindaco "Ci siamo trovati un Capitolato fatto male"

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti ha voluto fare, quando sta per terminare l’estate, il punto della situazione sulla raccolta dei rifiuti. Per la città delle rose è partito, il 1° maggio scorso, il nuovo appalto con Teknoservice nell’ambito dei 18 comuni del comprensorio intemelio per una convenzione firmata nel 2017.

Il servizio di raccolta a Ospedaletti al momento è misto, tra ‘prossimità’ con le ecoisole in centro mentre nell’immediato entroterra viene effettuato con il ‘porta a porta’. Nei prossimi mesi, invece, c’è il progetto di cambiare tutto il sistema con i cassonetti informatizzati.

Dall’avvento di Teknoservice la percentuale di differenziata è al 58%, diminuita rispetto al 62% precedente. L’attuale Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Daniele Cimiotti, ha voluto sottolineare come si sia è trovata l’eredità della convenzione: “Noi non diamo colpa alla Teknoservice che sta svolgendo il lavoro rispetto al Capitolato mentre gli errori sono da addebitare al progetto dell’ambito, che noi riteniamo assolutamente fatto in modo superficiale. Pochi conoscevano la misura del lavoro da affrontare – ha detto il primo cittadino – per un progetto curato dalla società Erica. I comuni hanno destinato un numero di ore per il servizio ma queste non bastano e, quindi, si sono registrati molti problemi. Senza dimenticare che gli obiettivi non sono stati raggiunti. Rispediamo al mittente le critiche dell'opposizione anche se le responsabilità non cadono solo sulla precedente Amministrazione, visto che gli errori sono stati fatti dall'intero ambito”.

A Ospedaletti non sono mancate le lamentele di residenti e turisti: “Non è certo un problema che deriva dalle scelte della nostra Amministrazione – prosegue Cimiotti – e, ricordo, che in una delibera del 2018 (antecedente all’ingresso del nuovo esecutivo) si sono stabilite ore e interventi da eseguire che hanno portato alla stesura del successivo Capitolato. In quella occasione l’allora Amministrazione di Ospedaletti era assente, oltre ad altri tre comuni del comprensorio. Noi siamo consapevoli che il servizio di raccolta e il servizio di pulizia non soddisfa la cittadinanza e l’Amministrazione come quelli precedenti”.

Entrando nel dettaglio del Capitolato e su come sono stati strutturati i servizi, l’Amministrazione si è mossa pesantemente, organizzando incontri con la Teknoservice e il Comune di Ventimiglia (capofila), in modo da apportare modifiche sostanziali: “E’ stato chiarito che le ore da fare sono ‘nette’, ovvero reali e non ‘lorde’. In molti casi, infatti, il personale timbrava il cartellino a Ventimiglia e poi si muoveva verso la città di destinazione. La nostra azione è servita ma, purtroppo, sono capitate anche ore di assenza e, queste devono essere recuperate oppure devono essere rifondate dall’azienda. E’ anche vero che alcune modifiche di variante al contratto, visto che il 24 novembre con l’udienza del Consiglio di Stato si saprà qualcosa con il ricorso che è stato fatto”.

Il Sindaco ha anche dichiarato disponibilità da parte della Teknoservice per migliorare il servizio: “E lo sta facendo mantenendo il costo convenuto a suo tempo. Uno dei lavori migliorati riguarda lo spazzamento delle scalinate e oggi lo sono. Infatti la situazione è migliorata negli ultimi mesi e, a breve, reintrodurremo anche i servizi di sfasciamento e di lavaggio delle strade per tornare ad avere una città pulita come era prima dell’appalto attuale”.

Il Comune sta lavorando da alcune settimane per verificare al situazione e i flussi dei rifiuti, per dare un servizio migliore, in modo da garantire maggiore pulizia e migliorare la percentuale della differenziata. Questo anche con i servizi informatizzati, andando a colpire anche chi non conferisce con precisione il rifiuto. Uno dei problemi sulla bassa raccolta differenziata arriva proprio dai turisti, che spesso non la seguono con attenzione.

L'obiettivo di Ospedaletti per la differenziata è fissato ad almeno il 75%: "Riteniamo che - termina il Sindaco - con i nuovi sistemi si potrà raggiungere per schiodarci da questa situazione". Sugli abbandoni 'selvaggi il Comune sta attuando molti controlli, anche con le fototrappole, grazie alle quali sono state fatte 27 multe per una media di 170 euro ciascuna dall'inizio dell'anno.