Cantiere "Ex Millenium" ad Arma di Taggia: entro settembre il Comune ritirerà il permesso di costruire

Con l'inizio di settembre riprenderà l'iter per il futuro completamento dell' incompiuta ad Arma di Taggia. Dopo lo stop elettorale di giugno e un fisiologico rallentamento in estate, da qui a fine anno si entrerà nel vivo dell'iter burocratico. Il primo passo, uno dei più importanti è il ritiro del permesso di costruire che avverrà entro la fine di questo mese.

Si tratta della prima importante novità dal 15 aprile scorso, quando il Comune di Taggia ha firmato il compromesso che gli ha permesso di entrare in possesso del cantiere 'Ex Millenium'. A quel punto sono iniziati i primi interventi, con lo svuotamento del piano interrato allagato e la messa in sicurezza delle aree esterne perimetrali con la ciclabile.