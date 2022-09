Sanremo: tra rovi e terreno pericolante i residenti di Bussana Vecchia chiedono la sistemazione del sentiero pedonale che taglia la strada verso il ‘villaggio’ (foto)

Ogni giorno decine di abitanti di Bussana Vecchia salgono e scendono dal ‘villaggio’ a piedi per raggiungere la costa. Una strada che sarebbe lunga e tortuosa se non fosse per le scorciatoie pedonali che permettono di evitare il traffico e di accorciare non poco il cammino.

L’ultimo tratto in salita viene quasi completamente tagliato da un sentiero che parte da via Del Fonti e porta sino a sotto al cimitero, a pochi passi dal paese. Una scorciatoia sterrata e panoramica che viene utilizzata anche dai tanti turisti che raggiungono Bussana Vecchia a piedi ma che versa in condizioni non certo ottimali e, soprattutto, rischia di diventare pericolosa.

Chi la sceglie si deve inerpicare tra i rovi in un percorso con terreno pericolante e non certo agevole. Ora, in un periodo nel quale il Comune sta investendo tanto per la sistemazione delle zone maggiormente ammalorate, i residenti chiedono un intervento per la sistemazione della scorciatoia in modo che poi possa essere utilizzata in sicurezza da chi si muove a piedi e dai turisti che salgono a piedi verso il borgo tanto amato.