A settembre gli oltre 1.400 Testimoni di Geova imperiesi tornano di porta in porta per offrire il primo corso biblico interattivo a domicilio

una pausa di 30 mesi a motivo della pandemia, da oggi i Testimoni di Geova tornano in tutto il mondo a svolgere quello per cui sono soprattutto noti: l’evangelizzazione di porta in porta. Nell’occasione verrà offerto a tutti il primo corso interattivo per conoscere la Bibbia. Gli oltre 1.400 Testimoni di Geova imperiesi si uniranno a questa entusiasmante ripartenza.

Emanuele Fogliani, portavoce locale per Liguria e Toscana, ha detto: “Pandemia, guerre, crisi economica, problemi sociali: questi due anni e mezzo ci hanno tolto molte delle certezze che avevamo. La Bibbia però può aiutarci a ricostruire delle certezze migliori, più solide. Il corso biblico interattivo combina testo scritto, immagini, video e audio, permettendo a persone di ogni età di comprendere in modo semplice il messaggio di speranza delle Sacre Scritture”.

L'anno scorso i Testimoni hanno tenuto ogni mese in media cinque milioni di corsi biblici in tutto il mondo, di cui 100.000 solo in Italia. Il programma del corso permette di imparare ciò che la Bibbia insegna su vari argomenti, per esempio, come trovare la felicità, perché l’odio e la sofferenza non fanno che aumentare e quale futuro ci aspetta.

Stefano, 35 anni, parlando di come il corso biblico lo ha aiutato a migliorare la propria vita, ha detto: “Lo studio della Bibbia ha salvato il mio matrimonio. Era difficile andare d’accordo con mia moglie e la nascita dei nostri due figli aveva accresciuto la difficoltà nel comunicare. I princìpi contenuti nella Bibbia ci hanno insegnato ad affrontare i problemi con calma e pazienza. Adesso posso dire di avere un matrimonio felice e di impegnarmi per educare con amore i miei figli”. In merito all’essere stato contattato direttamente a casa, ha aggiunto: “Studiare la Bibbia a casa mi ha permesso di concentrarmi più facilmente, di avere la giusta privacy e ricevere un’attenzione personalizzata da parte di un insegnante della Bibbia.

Anna, 68 anni, a proposito del nuovo corso biblico interattivo: “Le immagini e i video del corso mi fanno sentire partecipe di ciò che sto leggendo. Questo coinvolgimento permette un apprendimento migliore. Applicare poi quello che si impara diventa più semplice. Da quando ho cominciato a studiare in questo modo la mia vita è migliorata, ha finalmente un senso più profondo. Affronto le difficoltà quotidiane con serenità e soprattutto ho una speranza meravigliosa per il futuro”.

La partecipazione al corso biblico interattivo è gratuita e non comporta alcun obbligo. Il libro di testo principale utilizzato è la Bibbia stessa. Tramite questo corso, i Testimoni di Geova desiderano semplicemente far conoscere ciò che la Bibbia insegna, lasciando che ognuno decida personalmente in cosa credere e quali scelte fare nella vita.