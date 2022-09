Fulmine si abbatte sulla spiaggia di Diano Marina: la saetta vicina a lettini e pedalò

In serata un fulmine si è abbattuto sul litorale di Diano Marina. Impressionante la foto scattata dall'Hotel Majestic. Nell'immagine si vede proprio l'istante in cui la saetta si abbatte a terra, sulla sabbia, a pochi passi da un pedalò e dalla prima fila di lettini e ombrelloni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.