E' morto Mikhail Gorbaciov, 'padre' della perestroika: nel 1999 fu ospite di Fazio al Festival di Sanremo

Gorbaciov e la moglie Raissa in visita a Bussana

E' morto Mikhail Gorbaciov, l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica e ‘padre’ della perestroika, il piano di riforme che portarono alla caduta del comunismo in Urss. Negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale per le sue condizioni di salute.

La notizia del decesso è stata data in serata dall'agenzia Tass. Grazie al suo contributo nel processo per la fine della guerra fredda, nel 1990 Gorbaciov fu insignito del Nobel per la pace. Aveva 91 anni.

Gorbaciov è legato anche alla storia del Festival di Sanremo, dove fu ospite nel 1999, quando presentò Fabio Fazio. Fu ovviamente una serata speciale, quella del suo invito e, nel corso della conferenza stampa precedente, parlò anche della città dei fiori, che non aveva ancora avuto modo di visitare.

“Ho trovato una città molto verde, con un mare invitante – ha detto nel quale forse è possibile fare il bagno anche oggi (era febbraio), ma nessuno ha saputo dirmi i gradi dell’acqua. Voi italiani siete viziati dal sole e dal caldo”.

Nelle prime tre foto (di Tonino Bonomo) la visita di Gorbaciov a Bussana e, nelle altre, le immagini al Teatro Ariston