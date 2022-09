Laboratorio autostima ‘Noi4you’: neuroamore, cosa succede nel cervello quando una relazione finisce

Tornano, dopo la pausa estiva, i ‘Laboratori dell’Autostima’ condotti dalle psicologhe del centro di ascolto ‘Noi4You’ di Bordighera, patrocinati dal Comune di Vallecrosia.

Si riparte giovedì alle 21 nella sala polivalente, con un’ultima puntata sul Neuroamore, questa volta andando a curiosare nella nostra testa cosa accade quando la coppia scoppia, per poi continuare un nuovo percorso sempre sull’amore e la sessualità.

A tenere l’incontro sarà la Dottoressa Patrizia Sciolla (psicoterapeuta familiare) che, ripercorrendo velocemente le tappe dall’innamoramento alla fine della coppia, guiderà nei meandri mentali affinché lasciarsi possa essere un atto più coraggioso e consapevole ma, soprattutto, possa diventare un dono di rispetto e libertà in grado di evolvere in nuovi incontri più in sintonia con noi ed i nostri valori.