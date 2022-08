Sanremo: il candidato di ‘Noi moderati’ Marco Scajola incontra CNA “Vogliamo portare il modello Liguria a livello nazionale” (interviste)

Nella sede di Sanremo proseguono gli incontri di CNA con i candidati provinciali alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Questo pomeriggio ha incontrato gli associati Marco Scajola, candidato al senato per ‘Noi moderati’.

All’appuntamento hanno preso parte i vertici provinciali di CNA oltre a diversi associati della zona. La parola d’ordine è una sola: semplicità.

I rappresentanti degli artigiani chiedono alla politica una maggiore agilità nelle assunzioni e, più in generale, nel loro quotidiano. C’è poca fiducia nella politica dopo anni difficili e in un momento storico nel quale non sarà facile affrontare le ingenti spese in arrivo.

Le interviste nella sede di CNA

Dopo il secondo incontro CNA proseguirà nei prossimi giorni con altri appuntamenti che vedranno il faccia a faccia con i candidati della nostra provincia.