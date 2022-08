Esodo estivo sulla A10: previsto traffico intenso per tutto il weekend tra Savona e Ventimiglia

Sarà un weekend di traffico intenso sulla autostrada A10 tra Savona e il Confine di Stato a Ventimiglia. La conferma arriva dall'Autofiori che prevede possibili rallentamenti legati all'esodo estivo, sia sabato che domenica, tanto in direzione Francia tra Savona e Finale Ligure nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 15, così come in uscita alla Barriera di Confine dalla tarda mattinata fino alla sera e in uscita alla stazione di Spotorno.



In direzione Genova è previsto traffico su tutta la tratta e possibili code tra Pietra Ligure e Spotorno già dalla mattinata per proseguire nel pomeriggio, così come alla barriera di Confine Stato nella mattinata e primo pomeriggio. Situazione pressoché identica su domenica, oltre all'aggiunta di possibili code tra Borghetto S.S e Savona sia in mattinata che nel pomeriggio e sera fino alle ore 23.



"Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, in condizioni di traffico intenso anche di modesta entità. Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili" - ricordano dalla autostrada dei Fiori.