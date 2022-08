Via al Bordighera Book Festival: quattro giorni di presentazioni e incontri con case editrici provenienti da tutta Italia (foto e video)

Via alla nona edizione del Bordighera Book Festival. Taglio del nastro questo pomeriggio in corso Italia nel cuore della città delle palme dove ha preso il via l'atteso evento che porta nella provincia di Imperia le case editrici provenienti da tutta Italia.



Un evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera e di Regione Liguria, oltre ad essere inserito nel Calendario Fieristico Italiano. Per l'occasione oltre all'organizzatrice erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale bordigotta, nelle foto il vicesindaco Mauro Bozzarelli con la fascia tricolore e l'assessore Melina Rodà per il taglio del nastro. Non mancavano anche gli assessori regionali e candidati alle prossime elzioni politiche Gianni Berrino, Marco Scajola e Flavio Di Muro. Presente alla cerimonia anche la consigliere regionale Veronica Russo.



LA PRESENTAZIONE CON PAOLA SAVELLA (ESPANSIONE EVENTI)







Bordighera Book Festival sarà aperto con iniziative e presentazioni oggi, fino alle 23 e proseguirà fino a domenica. Questi gli orari nel dettaglio: venerdì e sabato dalle ore 10 alle 23, domenica dalle 10 alle 20. Oltre all'area espositiva si svilupperà un settore riservato agli Incontri Letterari con autori locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti nella via (Spazio Buga Buga e Spazio Europa).

Ecco il programma della prima giornata:

ore 16 - Corso Italia Apertura Stand Case Editrici

ore 16 - Spazio Europa Roberto Capaccio “Di un Amor DiVino” Alzani editore

ore 16.45 - Spazio Europa Francesca Sensini “Non c’è cosa più dolce” Giovanni Pascoli ed Emma Corcos, lettere. Il Melangolo edizioni

ore 17 - Buga Buga Gianmarco Parodi “Non tutti gli alberi” Piemme

ore 17,30 Spazio Europa Marco K Galli “La Voragine” Oligo edizioni

ore 17.45 - Buga Buga Marco Silvano Corradi “L’arte di giocare e vincere – sportivi del Ponente ligure alle Olimpiadi e all’iride mondiale” Fusta editore

ore 18.15 - Spazio Europa Franco Pastore“Racconti e testimonianze partigiane” Il Babi editore

ore 19 - Spazio Europa Romano Cima "Chiedo scusa se parlo di Maria" Philobiblon edizioni

ore 21 - Giardini PalaParco Andrea Vitali “Gita in barchetta” Garzanti

"Sul sito (https://www.bordigherabookfestival.it/) rinnovato si possono trovare foto autori e sinossi di tutti i libri che verranno presentati divisi per giorno ed ora o in ordine alfabetico di autore. Come ogni anno il Bordighera Book Festival ospita inoltre l’Accademia Balbo con la mostra “Trepiuuno” e il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”. Uno stand dedicato a “Bordighera” in cui si potranno incontrare quattro scrittori della città con i loro libri legati al territorio, per firmacopie e scambio di idee. Stefano Albertieri, Anna Maria Ceriolo Verrando, Gisella Merello e Pier Rossi" - ricordano dall'organizzazione.

Il programma completo delle quattro giornate del Bordighera Book Festival si può trovare a questo LINK.