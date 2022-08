Riva Ligure: questa sera un tuffo nel passato con “Villaregia 1562 la storia continua”

Questa sera a Riva Ligure un tuffo nel passato con "Villaregia 1562 la storia continua" grande corteo storico.

Il programma della serata prevede alle 20 in piazza Matteotti il Sestiere Cuventu di Ventimiglia proporrà la rappresenzazione teatrale "Erbolaie e inquisizione; a seguire alle 22 partenza del corteo storico che vedrà in scena centinaia di figuranti cominciare la sfilata da via Martiri/piazza Ughetto per completare l'anello del centro storico e terminare il corteo con la sfilata delle dame presso piazza Matteotti. All'interno del corteo si potranno ammirare esibizioni varie, sbandieratori, tamburieri. Nel dettaglio parteciperanno i gruppi sbandieratori e musici città di Taggia, Balestrieri Ventimiglia, costumanti e gruppo attori Sestiere Cuventu di Ventimiglia, Rione Orso Taggia, Rione Paraxio Taggia.