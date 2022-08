A Expo Valle Arroscia anche laboratori del gusto de "Il sale della Liguria", Piana "Straordinaria opportunità"

Prosegue, con la partecipazione ad expo Valle Arroscia 2022, la campagna di comunicazione “Le Strade Del Mare” dell’associazione dei Comuni delle Antiche Vie Del Sale, promossa dall’ Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria e da Agenzia In Liguria, per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dell’entroterra del ponente ligure. Per questa importante vetrina dell’agroalimentare il presidente Piero Pelassa, il segretario Alessandro Navone e il coordinatore della campagna di comunicazione del “Sale della Liguria” Franco Laureri, hanno organizzato una serie di appuntamenti con la cucina della tradizione ligure: il primo con Paola Ferrari e Salvatore Pinga venerdì 26 e altri due con Renato Grasso, sabato 27 e domenica 28.



Salvatore Pinga, il “cuoco del mare” dell’Ittiturismo PingOne - Cooperativa Imperia Pesca, e Paola Ferrari, la specialista della Cucina Bianca, presenteranno Pesce azzurro in Aié, mentre lo chef di Mendatica, custode delle ricette deIl Sale Della Liguria, nell’area eventi proporrà Pesce Marinato ai profumi della Valle Arroscia e Baccalà Agliato all'Ormeasco. Tutte le ricette avranno come protagonista il nuovo brand olfattivo della “Terra di Colombo”, un sale tutto particolare composto di erbe aromatiche, officinali e spontanee dell’alta Valle Arroscia che con il claim “I sapori della tua vacanza tutto l’anno” promette di ricordare ai turisti il loro periodo di vacanza trascorso in Liguria. L’associazione delle Antiche Vie Del Sale all’Expo di Pieve di Teco dividerà il proprio spazio espositivo con il Museo Diocesano di Albenga-Imperia promuovendo, attraverso una confezione speciale di “Sale della Liguria”,la mostra “Onde Barocche”.

Infatti, a ogni visitatore dell’importante collezione custodita nell’oratorio della Ripa di Pieve Di Teco sarà dato in omaggio un sacchetto con l’immagine simbolo dell’evento culturale che propone,oltre all’oratorio e al Museo Diocesano di Albenga, percorsi inediti alla scoperta di tutti i tesori barocchi delle piccole comunità della valle Arroscia. “L’Expo si riconferma – come dichiara il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - ancora una volta come una straordinaria opportunità per comunicare le risorse materiali ed immateriali della Liguria, dalle aree interne fonti di sviluppo sostenibili e di attenzione alle tradizioni: un contesto di rilancio dove le sinergie tra pubblico e privato unitamente ai nuovi progetti di marketing territoriale si rivelano vincenti”.

Programma e orari dei laboratori del gusto del Sale della Liguria

venerdì 26 ore 18.00

Il cuoco del mare Salvatore Pinga dell’Ittiturismo PingOne cooperativa Pesca Imperia e Paola Ferrari della cooperativa Aresta presentano Pesce in salsa all'aie

sabato 27 ore 11.00

Lo chef Renato Grasso - custode delle ricette del territorio- presenta Pesce marinato al Sale della Liguria

domenica 28 ore 17.00

Lo chef Renato Grasso- custode delle ricette del territorio - presenta Baccalà Agliato all'Ormeasco