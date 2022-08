La Croce Azzurra di Vallecrosia compie 30 anni e regala al Ponente una nuova area per l’elisoccorso notturno

Traguardo prestigioso per la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che a inizio agosto ha spento le sue prime 30 candeline. Un compleanno da ricordare che l’associazione ha voluto suggellare mettendo in atto le ultime pratiche per un importante dono alla comunità.

“Grazie ai nostri sforzi abbiamo messo in pratica gli interventi per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso notturno all’interno del campo ‘Zaccari’ - spiega ai nostri microfoni Matteo Amato, direttore della Croce Azzurra Misericordia Vallecrosia - a breve sarà effettuato il collaudo per permettere il servizio. Abbiamo impiegato 200 mila euro di risorse per mettere mano agli immobili occupandoci della manutenzione, della sorveglianza e della pulizia del campo da calcio e della pista di atletica. Speriamo che a breve arrivino anche gli aiuti della Regione”.

La Croce Azzurra può così disporre di una nuova sede per ampliare il servizio sul territorio e, soprattutto, diventa ‘custode’ di uno spazio cruciale per garantire l’intervento dell’elicottero ‘Grifo’ anche al calare del buio, servizio non di poca importanza specie in ottica autunno-inverno.