Ventimiglia: parcheggio selvaggio in via Riccardo Zandonai, residente disabile chiede aiuto alle autorità (Foto)

Il caso del parcheggio selvaggio in via Riccardo Zandonai a Ventimiglia finisce sul tavolo delle autorità cittadine e provinciali.

Un residente gravemente disabile ha infatti scritto a Vigili del Fuoco, Prefettura, Polizia Locale, ex sindaco e commissario prefettizio per segnalare una situazione di costante pericolo per via dei mezzi posteggiati in ogni dove con ovvie difficoltà anche per il passaggio dei mezzi di soccorso, come si vede dalle foto che pubblichiamo in pagina.

“Faccio presente che nella zona sono disponibili molti parcheggi pubblici (Viale Brigate Bisagno, Roverino, ecc.) e privati a modico prezzo, ma purtroppo la maleducazione e la prepotenza di alcuni deve prevaricare i diritti dei più deboli - commenta il residente che ha contattato la nostra redazione - certamente l’eventuale degrado socio ambientale è un problema mio di dove abito, invece il fatto che un handicappato si debba trascinare malfermo con le stampelle dall’ambulanza fino al sua abitazione e debba subire l’angoscia e la violenza del parcheggio selvaggio, senza che “nessuno” possa fare niente. Concludo con amarezza, sperando che non si verifichino sinistri fatali, perché diversamente dovremo scrivere a futura memoria: tutti sapevano in anticipo, ma nessuno poté fare niente”.