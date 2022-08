A Ferragosto controlli per la 'Malamovida': multati locali su Imperia, Bordighera e Sanremo

A Ferragosto a Imperia, Bordighera e Sanremo sono scattati i controlli per arginare la mala-movida. Si tratta di una attività mirata, disposta dalla Questura per garantire una cornice di sicurezza agli eventi che hanno interessato la riviera dei fiori, con personale impegnato nei controlli durante le ore notturne, nei locali, bar e discoteche e nei punti di maggiore aggregazione. Una attività interforze coordinata dalla Polizia di Stato, con il coinvolgimento della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale.

Sono stati fatti una serie di controlli amministrativi nonché l’identificazione degli avventori e dei soggetti impiegati in servizio di sicurezza e stewarding. Attività culminata con sanzioni amministrative ad alcuni dei più noti locali dei territori della riviera dei fiori. "La Polizia di Stato è inoltre stata impegnata nel mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dello svolgimento dei diversi eventi che nel corso settimana hanno interessato il territorio provinciale, tra cui particolare rilievo in termini di partecipazione ha avuto la manifestazione canora del noto cantante Luca Barbarossa, nonché lo spettacolo pirotecnico tenutosi a Sanremo nella serata del 14 agosto" - spiegano dalla Questura.



"Medesime attività sono state svolte anche in ambito stradale e autostradale dalla Sezione Polizia Stradale di Imperia, che ha proceduto nelle giornate scorse, all’identificazione di numerosi automobilisti, nonché agli accertamenti mediante l’utilizzo di precursori ed etilometro volti alla sicurezza degli utenti della strada. Il principale obiettivo di tali servizi è il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e\o psicotrope e più in generale alla prevenzione e repressione dei comportamenti che possono costituire pericolo per la sicurezza stradale" - aggiungono.



"Anche il Servizio Polizia Ferroviaria è stato impegnato, anche in vista delle partenze di Ferragosto, nell’intensificazione dei controlli nei principali scali ferroviari della regione. Nell’ambito dell'operazione "Stazioni sicure", sono state controllate circa 800 persone ed ispezionati oltre 100 bagagli. I controlli sono stati estesi anche ai convogli ferroviari soprattutto durante le fasi di salita e discesa dei viaggiatori normalmente più esposte al fenomeno dei borseggi. Inoltre, nella giornata di ieri, un cittadino macedone è stato rintracciato e tratto in arresto dagli operatori della Squadra Mobile nel territorio della Provincia e dovrà scontare 11 e mesi e 8 giorni di reclusione per furto" - sottolineano dalla Questura.