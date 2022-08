Coronavirus: meno tamponi e pochi nuovi casi, continua a scendere il tasso di positività (13,14%)

Come ogni lunedì anche oggi, giorno di Ferragosto, calano i tamponi e, conseguentemente anche il numero dei nuovi casi di Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Netto calo del tasso di positività, al 13,14% (quasi tre punti percentuali in meno di ieri).

Sono stati 267, dei quali 38 in provincia di Imperia, 77 nel savonese, 112 a Genova e 40 a La Spezia. Sono stati 2.031 i tamponi processati, dei quali 314 molecolari e 1.717 antigenici rapidi.

Crescono lievemente, invece, i ricoverati nella nostra provincia: sono 33 (+1), dei quali uno in terapia intensiva. Uno in più anche su base regionale, oggi 358 dei quali 8 (stabili) in terapia intensiva.

Non si registrano morti oggi nella nostra regione. Cala ancora in Liguria numero dei pazienti in isolamento domiciliare, oggi sono 11.5771, ovvero 137 in meno rispetto a ieri.

Sotto il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni