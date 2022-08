Bajardo:domani, inaugurazione della mostra di Disegni d’Architettura 'Tettonica' di Corrado Minervini

Domani, alle ore 18.00, presso la Chiesa Vecchia di Bajardo si terrà il Vernissage della mostra di Disegni d’Architettura di Corrado Minervini dal titolo ‘Tettoniche’.

Corrado esplora le forme Tettoniche dell’architettura primordiale, ne fa materia estetica e pelle di colline e montagne artificiali, nonché grattacieli di residenze e servizi.

Nel corso dei suoi studi, delle ricerche universitarie ed esperienze sul campo Corrado ha indagato le tecnologie appropriate ai temi più attuali del basso costo dei materiali e dei processi costruttivi edilizi, e l’efficacia energetica.

I suoi disegni sono schizzi e progetti di architetture abbracciate da una pelle plastica che copre strutture multipiano e si apre per dar luce a terrazzi e giardini.

Sono esposte una ventina di opere tra disegni, progetti e piccole sculture in pietra e ottone. Sono testimonianze di un lungo percorso di ricerca artistica, tecnologica e architettonica.

Corrado è architetto e urbanista. Dall’86 al ’90 ha esposto a Milano, Verona, Reggio Emilia, Mantova, Taranto e Bari.

Da trent’anni lavora nei paesi in via di sviluppo con e per organizzazioni internazionali, sui temi dello sviluppo urbano e della lotta alla povertà.