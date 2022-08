Ventimiglia: la frazione di Latte 'invasa' a tutte le ore, residenti esasperati chiedono una pattuglia fissa

I residenti della frazione ventimigliese di Latte, che ha un’affluenza di turisti e passanti altissima con a disposizione un parcheggio di 3 piani e uno incompiuto, ogni giorno ad ogni ora si ritrova ostaggio per parcheggi selvaggi sia sulla rotonda che in via della Resistenza impedendo (come si vede dalle foto) anche il transito o l’accesso per lo scarico dei camion bloccando ancora di più il traffico.

“Le richieste di intervento – dicono i residenti - sono ormai tante ma inascoltate da tutte le autorità. Qualche giorno fa è transitata una pattuglia della polizia municipale e abbiamo sperato, ma invano perché ha fatto due giri della rotonda con lo street control e se ne è andata lasciandoci nel caos più assoluto. Siamo ormai esasperati ma ancora di più perché sono denunce fatte e rifatte ma sempre ignorate. Anche il proprietario del noto supermercato spesso esce per invitarli ad andare nel parcheggio ma come ognuno dei residenti viene puntualmente insultato. Non si contano neanche più le risse a volte anche violente. Cosa serve? Una pattuglia che si ferma un paio d’ore il mattino e un paio d’ore il pomeriggio ma ovviamente per questa frazione le pattuglie non sono mai disponibili”.

“Siamo stanchi – terminano i residenti - e non solo perché siamo nel periodo estivo perche questa situazione è presente tutti i giorni dell’anno e non capiamo come si faccia ancora ad essere inascoltati. Non dimentichiamo la provinciale verso Ponte San Luigi, sulla quale bisogna incrociare ogni giorno le dita sperando che non accada l’ennesima tragedia. Vorremmo ricordarvi che i residenti di questa frazione pagano le tasse come quelli della città e non siamo cittadini di serie C. Quando iniziate a fare qualcosa anche per noi?”