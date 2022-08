Bordighera: oggi le telecamere di Italia 1 nel 'paese alto', alla scoperta di bellezze, cibi e tradizioni (Foto)

Sono apparse questa mattina a Bordighera alta, tra la curiosità dei passanti, le telecamere di Mediaset. A far scoprire al canale il bellissimo borgo è stata la ‘Locanda Marinai’ il cui proprietario, lo chef-imprenditore Diego Pani è il volto di ‘Studio Aperto’ su Italia 1 per gli speciali di gastronomia del Ponente da ormai parecchie edizioni.

“I giornalisti di Italia Uno sono rimasti particolarmente colpiti dal centro storico – dice Pani - di cui non conoscevano la bellezza. Possiamo ben sperare quindi in un loro ritorno per approfondire i tesori nascosti della Perla del Ponente”.

La troupe è stata accolta alla locanda dallo chef Giuseppe Alampi, che ha preparato tre ricette utilizzando i prodotti della nostra terra, e dal direttore Giuseppe Saccà che ha dedicato un cocktail alla trasmissione.

Un altro bordigotto ha partecipato all’iniziativa della rete nazionale: le immagini notturne del borgo e del locale sono infatti state girate dal talentuoso videomaker Jacopo Bruno. Lo speciale andrà in onda nelle prossime settimane.