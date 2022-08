Ventimiglia: tempi lunghi per la riparazione, l'acqua arriverà a Villatella e Serra tra poco ma non sarà potabile

Continua senza sosta il periodo di siccità, legato anche alla penuria di precipitazioni, con una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee, il conseguente abbassamento delle falde, la diminuzione delle portate idriche dei pozzi e delle sorgenti già asserviti alla rete idrica comunale.

Lo stato di criticità è stato implementato dall’aumento esponenziale di consumo idrico legato alla presenza di turisti in conseguenza della stagione estiva. A Ventimiglia due gruppi di sollevamento dell’acquedotto (QUI) che alimentano la Frazione di Villatella si sono rotti ed il loro ripristino in tempi brevi non è possibile.

In attesa del ripristino Rivieracqua ha individuato una risorsa idrica (di proprietà comunale), che non ha però la necessaria autorizzazione sanitaria per l’inserimento in rete in località Serra e questo consentirebbe di ripristinare l’acqua il cui flusso si è interrotto ed alleviare sensibilmente la criticità ed emergenza idrica della zona.

Per fare ciò, in modo da alleviare le sofferenze dei cittadini in Frazione Villatella e Serro, il Commissario Prefettizioni, Samuele De Lucia, ha emesso l’ordinanza che consente l’immediata immissione in rete dell’acqua dalla sorgente ma anche il divieto di utilizzo per scopi potabili (bere e cottura alimenti).