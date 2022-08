Sanremo: sempre più scempi attorno ai cassonetti dell'immondizia, troppi 'furbetti' ma servono più controlli e sanzioni(Foto)

Le immagini che ci arrivano da via Serenella e zona San Lorenzo: sono emblematiche e parlano da sole, ma sono solo due delle tante situazioni che si vengono regolarmente a creare in molte zone ‘appartate’ di Sanremo.

Una premessa: la prima grave colpa è esclusivamente di chi conferisce in questo scellerato modo i rifiuti, senza il minimo rispetto per il prossimo e per i luoghi in cui vive o trascorre la vacanza. E situazioni del genere aumentano ancora nel corso dell’estate, quando la città si popola con le seconde case.

Nessuno mette in dubbio che fare la raccolta differenziata non sia facile, anzi a volte è proprio una ‘rottura di scatole’, ma poi siamo sempre pronti a lamentarci che “La città è sporca” oppure che “La Tari è sempre più cara”, senza dimenticare tanti discorsi ecologisti che spesso lasciano il tempo che trovano.

Avendone voglia e tempo basterebbe trascorrere qualche giornata in giro per la città, soprattutto nelle zone dell’immediato entroterra, per scovare situazioni simili a quella delle foto di via Serenella e San Lorenzo. Ma sono sempre sotto gli occhi di tutti e pochi sono gli interventi contro i ‘furbetti dell’immondizia’.

Ogni tanto, questo è vero, scattano indagini e, con l’ausilio delle fototrappole anche qualche multa. Ma, intanto, in molti fanno quello che vogliono lasciando l’immondizia ovunque e quasi sempre rimangono impuniti. E’ facile trovare a fianco dei cassonetti mobili, residui di cantiere e altro che potrebbe tranquillamente essere conferito gratuitamente nelle sedi opportune.

Cosa si aspetta a colpire duramente i ‘furbetti’? Una domanda alla quale è difficile rispondere perché sarebbe opportuna una vera e propria crociata contro di loro, che viene svolta raramente. E gli spettacoli come quelli che vi proponiamo oggi si ripetono in continuazione. Intanto il problema dello smaltimento dei rifiuti si accentua ogni giorno di più.