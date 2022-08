Elezioni: anche in provincia di Imperia la raccolta firme per "Italia Sovrana e Popolare"

Italia Sovrana e Popolare è una coalizione anti sistema che riunisce 15 organizzazioni sotto un unico simbolo. Fanno parte di questo gruppo: il Partito Comunista, Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e Italia Unita.Italia Sovrana e Popolare raccoglie le firme per le elezioni politiche del 25 settembre anche in provincia di Imperia. Ecco dove si può firmare:



- Ufficio elettorale Comune Imperia - lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30; martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30;

- Sanremo Vigo, Belle Arti, via Roma 87 - martedì 9 agosto dalle 15.30 alle 19 tel. 0184 533998;



- Diano Marina - ufficio elettorale del Comune - lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e martedì dalle 15 alle 17.