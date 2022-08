Bordighera: dopo le due imprese edili 'pizzicata' anche un'immobiliare che abbandonava rifiuti

I controlli in atto a Bordighera contro il conferimento improprio di rifiuti continuano con successo. Una agenzia immobiliare, che si occupa anche di ristrutturazioni, è stata infatti individuata come responsabile dell’abbandono di alcuni componenti di frigorifero all’inizio di via alla Cava.

Cruciali per questo risultato le continue verifiche messe in atto dalla Polizia Locale e l’utilizzo delle fototrappole. Nelle scorse settimane erano già state identificate due imprese edili che avevano disperso detriti e materiali di ogni tipo nell’area di conferimento di Montenero, più volte vandalizzata anche in passato. Più volte i residenti della zona hanno inviato proteste e foto al nostro giornale.

“Come già annunciato - commenta il Sindaco Ingenito - nei casi in cui ci sia la fattispecie penale non saranno solo elevate le sanzioni amministrative pecuniarie ma l’Amministrazione si costituirà parte civile per danni d’immagine. Grazie all’ottimo lavoro del Comandante Satta e della Polizia Locale procederemo con decisione a tutelare decoro e igiene urbana contro questi comportamenti incivili".

Nel corso del Consiglio Comunale del 28 luglio era stata approvata l’integrazione del Regolamento di Polizia Urbana con cui viene stabilito il valore delle multe, pari a:

- € 200 per le utenze domestiche;

- € 250 per le utenze non domestiche se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile di impresa o ente;

- € 300 per le utenze condominiali.