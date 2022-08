Vallecrosia: ladro seriale in spiaggia tra borse e zainetti, arrestato in flagranza dalla Polizia Locale

L'operazione, predisposta dal comandante D'Agostino, è stata effettuata congiuntamente con gli agenti del pronto intervento che sono intervenuti in supporto del collega e hanno bloccato l'uomo. Il ladro al momento del fermo aveva appena inserito all'interno del suo zaino la borsa di una bagnante, sottratta con destrezza, mentre la stessa stava facendo il bagno.

Gli agenti della Polizia Locale di Vallecrosia hanno arrestato ieri pomeriggio un uomo che stava derubando i bagnanti. Il malvivente, dopo aver individuato una delle sue vittime, è stato colto in flagranza di reato da un agente del nucleo della Polizia Locale di Vallecrosia, che si era confuso tra i bagnanti.

In seguito all'arresto è stato fondamentale il supporto dell'Arma dei Carabinieri che ha collaborato attivamente con gli agenti della Polizia Locale di Vallecrosia. L'uomo trattenuto in caserma dei militari verrà processato per direttissima della giornata di oggi.