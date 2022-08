Ventimiglia: grazie alla videosorveglianza, identificato l'autore dell’abbandono di rifiuti davanti al Comune

È stato identificato il responsabile dell’abbandono di rifiuti, avvenuto nei giorni scorsi, davanti all’ingresso del palazzo Comunale di Ventimiglia.

L’autore del gesto, M.P., è stato riconosciuto dalla Polizia Locale attraverso la visione dei filmati della videosorveglianza. L’uomo, residente in un Comune della Val Nervia, è stato denunciato per il reato deturpazione e imbrattamento e gli è stata comminata una sanzione di 600 euro per la violazione del Testo Unico sull’ambiente; dovrà inoltre pagare una multa di 50 euro per il conferimento irregolare dei rifiuti.

Attraverso un verbale di violazione al codice della strada abbandonato sul posto dal soggetto, la Polizia Locale ha inoltre verificato che l’auto è risultata sprovvista della revisione periodica obbligatoria, per questo motivo dovrà pagare ulteriori 173 euro di sanzione.