Sanremo: riconosciuto il cadavere dell'uomo trovato sulla scogliera di Capo Verde, era della città dei fiori

E’ stato riconosciuto l’uomo trovato senza vita, questa mattina sulla scogliera di Capo Verde a Sanremo. E’ un uomo sulla cinquantina d’anni che la famiglia stava cercando da alcuni giorni.

Proseguono le indagini della Guardia Costiera matuziana sul caso mentre il Pubblico Ministero ha disposto l’autopsia sul corpo, per risalire alle cause del decesso che, comunque, è stato già confermato non è avvenuto con una forma violenta.

Il cadavere dell’uomo è stato trovato questa mattina presto da alcuni appassionati che, solitamente, utilizzano la scogliera per pescare con la canna.