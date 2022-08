Sanremo: cadavere di un uomo trovato a Capo Verde, indagini in corso della Guardia Costiera (Foto e Video)

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione è stato trovato tra gli scogli nella zona di Capo Verde a Sanremo. Al momento non si conoscono le sue generalità, ma non è l’uomo tedesco che, nei giorni scorsi abbandonata una imbarcazione che aveva noleggiato e lasciato un eloquente biglietto di addio, si sarebbe suicidato.

Il cadavere è stato segnalato da alcuni pescatori che sono andati stamattina sulla scogliera. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, gli uomini della Guardia Costiera e della Polizia oltre al medico legale. Maggiori particolari più tardi.