Ventimiglia: bufera sulla nomina del nuovo responsabile della Protezione Civile, botte risposta D'Eusebio-Gorni

“E’ davvero strano che, chi è stato cacciato dalla Protezione Civile circa 14 anni fa, oggi venga eletto a capo della stessa associazione. E, tra l’altro, in pratica dalla stessa Amministrazione”.

Sono le parole dell’ex Consigliere comunale di opposizione Massimo D’Eusebio, sulla elezione di Marco Conte alla direzione Protezione Civile ventimigliese (QUI). Con un post rilanciato sui social, D’Eusebio non le ha mandate a dire, sottolineando tra l’altro il fatto che Conte sia stato mandato via proprio dall’Amministrazione Scullino e che venga ora rieletto dopo che lo stesso ex Sindaco abbia chiamato a allestire nuovamente la Protezione Civile, dopo la cacciata della precedente responsabile.

Oggetto del contendere una scheda telefonica, in capo al Comune, sulla quale ai tempi era arrivata una bolletta da circa 1.800 euro. “Conte non ha nessun precedente penale – ha detto Flavio Gorni, che ha traghettato la Protezione Civile – e, nel 2008, riceveva chiamate per gli incendi quando era in Francia. Ai tempi esisteva il roaming e le bollette erano particolarmente elevate. Tra l’altro Conte aveva restituito tutti i soldi della scheda telefonica in questione. Non dimentichiamo che la sua squadra, ai tempi, era sicuramente tra le più operative della zona. E’ comunque un fatto che mi ha fatto davvero dispiacere, perché sono stati pubblicati documenti strettamente personali e mi chiedo come li abbiano avuto”.