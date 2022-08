Imperia: mercoledì sera in via dell'Antico Ospizio l'incontro con il giudice e scrittore Roberto Settembre

Roberto Settembre presenterà mercoledì prossimo alle 21 a Imperia, in via dell’Antico Ospizio, il suo ultimo lavoro ‘L'avvocato argentino’. Dialogherà con l'autore Donatella Alfonso.

Entrato in magistratura nel 1979, Settembre è stato giudice della Corte di Appello di Genova, estensore della sentenza di secondo grado sui fatti della Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 2001.

L’avvocato Paulo Schwartzman, fuggito a Milano per sopravvivere alle stragi e ai delitti della Giunta che insanguinò l’Argentina dal 1976 al 1983, vivacchia confinato in una comoda e tetra ignavia, combattendo con le malinconie dei ricordi. D’un tratto viene chiamato in causa scoprendo di essere al centro di eventi le cui radici affondano nella sua professione a Buenos Aires, e che chiamano in causa la sua vita al tempo della dittatura. Adesso che il male seminato negli anni del terrore ha continuato a germogliare nel mondo, deve offrire la sua collaborazione frutto delle ineludibili scelte imposte dal senso di colpa e dal giudizio morale.

L’incontro è stato promosso da CSVpolis , realizzato dalle Associazioni ApertaMente Imperia e Famiglie Arcobaleno, con il sostegno della Libreria Ragazzi.