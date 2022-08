Diano Marina: i nuovi eventi di agosto alMuseo Civico del Lucus Bormani

Sempre nella sua attività serale, nei venerdì 12 e 26 agosto alle ore 21, il Museo ha in previsione due appuntamenti molto speciali per i ragazzi e le loro famiglie: si tratta del laboratorio didattico "Giochiamo con la Storia!", un'attività ludico-didattica dove, attraverso i giochi dell’infanzia dell’epoca romana, seguendo le regole tramandateci dalle fonti scritte e toccando con mano ricostruzioni in scala reale di antichi reperti archeologici, i giovani partecipanti potranno scoprire, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa. I piccoli e grandi visitatori potranno così cimentarsi in prove di abilità e destrezza, imparando che cos'era il gioco del delta o, per esempio, dei tanti modi che avevano inventato i bambini romani per divertirsi con delle semplici noci.