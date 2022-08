Sanremo: super maleducati a San Romolo, tra barbecue e pic-nic ecco lo scempio che lasciano sul prato (Foto)

Pic-nic ‘selvaggi’ e, ancora una volta siamo costretti a pubblicare immagini di una San Romolo deturpata dai soliti maleducati. Le immagini risalgono a giovedì e venerdì scorso e, una di queste, testimonia anche la presenza di alcune persone che consumano una cena con tanto di barbecue.

Stiamo parlando del prato della splendida frazione di Sanremo, dove molti residenti e anche turisti cercano un po’ di refrigerio nelle calde giornate e serate estive. Purtroppo, però, chi sfrutta una bellezza del genere, non lascia i luoghi come li ha trovati e la testimonianza ci arriva dalle immagini che vediamo.

Basterebbe poco per evitare tutto ciò e, ovviamente, servirebbe anche qualche passaggio in più da parte di Amaie Energia per la pulizia dei luoghi. Questo, però, non giustifica quanto viene fatto da chi, in modo palesemente maleducato, lascia immondizia di ogni genere e lorda luoghi che dovrebbero essere incontaminati anche perché accessibilissimi in pochi minuti di auto dal centro.