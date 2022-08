Sanremo, arrestato guineano di 50 anni per detenzione di droga: sequestrati 50 grammi di 'coca'

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un uomo della Guinea per spaccio di droga. L’arresto è avvenuto nel corso del umerosi servizi predisposti nel periodo estivo.

Gli agenti hanno notato un’auto, con a bordo due persone in Corso Inglesi. Un uomo di colore, dopo essersi fatto notare, saliva a bordo dell’auto in questione e dopo alcuni giri, l’auto veniva intercettata e bloccata dalla polizia.

L’uomo, della Guinea con diversi precedenti, è stato trovato in possesso di diversi involucri di cocaina e del denaro che stava incassando da un presunto acquirente. La perquisizione veniva estesa all’abitazione dello straniero in cui veniva ritrovata ancora della cocaina per un totale di circa 50 gr suddivisa in totale in 60 dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Al termine dell’udienza di stamattina è stato convalidato l’arresto e il guineano sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza in abitazione nelle ore serali e notturne.