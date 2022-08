Sanremo: oggi l'ok della Giunta, studio di fattibilità per riqualificare l'area calcistica di Pian di Poma

Approvato questa mattina dalla Giunta comunale lo studio di fattibilità tecnico-economico per la riqualificazione dell’intera area di calcio a Pian di Poma. Il Comune di Sanremo, infatti, ha partecipato al bando “Sport e Inclusione Sociale” del PNNR per un importo di circa 2 milioni e mezzo di euro ed è stato ammesso con riserva (relativa a integrazioni documentali e peraltro già sciolta): si attende ora la stesura di una graduatoria definitiva da parte del Ministero competente.

“L’adozione di questo atto – spiega il sindaco Alberto Biancheri – è un passo importante perché come Amministrazione ci permette di procedere nella direzione di potenziamento del centro sportivo di Pian di Poma inteso come attrattore ed erogatore di servizi a favore della collettività. Gli interventi previsti consentiranno di migliorare l’area dal punto di vista funzionale e di realizzare una vera e propria Cittadella dello Sport, assieme alla pista di atletica e al campo da baseball già presenti e grazie anche alla prossima realizzazione del Palazzetto dello Sport che ospiterà ulteriori discipline. Abbiamo lavorato molto per questo progetto con gli assessori Massimo Donzella e Giuseppe Faraldi, insieme agli uffici comunali che ringrazio nelle persone del dirigente Danilo Burastero, del funzionario Giulia Barone e dei loro collaboratori”.

Anche gli assessori Massimo Donzella (lavori pubblici) e Giuseppe Faraldi (sport) esprimono soddisfazione: “La costruzione di un nuovo impianto sportivo polivalente, a completamento del campo da calcio da 11 ora oggetto di manutenzione straordinaria, permetterà di avere un nuovo assetto planimetrico per lo svolgimento di 3 discipline differenti rispondenti a quanto richiesto dalle federazioni sportive, per un totale di circa 20 mila metri quadri. Le dimensioni dell’impianto sportivo rispetteranno le norme delle federazioni sportive internazionali e consentiranno quindi l’utilizzo agonistico delle strutture”.

Nel dettaglio, il progetto prevede:

- nuovi campi per il calcio e altre discipline sportive (in totale saranno 3)

- nuova struttura per servizi adibiti a spogliatoi a basso impianto ambientale, realizzata con materiali naturali e di riciclo

- nuove tribune

- nuova viabilità coerente con la configurazione dell’impianto

- nuovi parcheggi da riservare a servizio del nuovo impianto

I nuovi campi saranno costeggiati da una strada a doppio senso di marcia e, con la futura pedonalizzazione dell’area, la viabilità potrà assumere anche la funzione di pista ciclabile.