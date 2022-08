Pontedassio: terminati i campi estivi dei 'più grandi' e la scuola materna estiva 'Agnesi'

Sono terminati i campi estivi dei bambini più grandi e la scuola materna estiva dell’Asilo Teologo Agnesi di Pontedassio.

Fu Pier Luigi Agnesi, figlio di Paolo (proprio gli Agnesi della pasta), che da Pontedassio hanno mosso i primi passi a creare l’asilo nel 1845. La continuità di un asilo così antico non mancherà, in quanto da settembre sarà operativa una scuola materna pubblica, segno dei tempi e delle necessità.

In ogni caso almeno una trentina di bambini si sono divertiti molto con lo spettacolo di giocoleria ed equilibrio del gruppo ‘Fortunello e Marbella’. Finale con palloncini intrecciati e ricca merenda per tutti. Belle parole di ringraziamento del sindaco Ilvo Calzia per le maestre Carla, Paola, Elisa, Manuela e la collaboratrice Stefania.

Commovente la consegna della pergamena ricordo da parte dei bambini dell’asilo con l’aiuto del consigliere Alberto Palumbo, che ha sempre seguito le attività e le necessità dell’asilo e dell’assessore Benedetta Papone, organizzatrice dell’evento. Abbracci con i bambini, qualche lacrimuccia e un arrivederci a settembre.