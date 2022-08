Desideri diventare un esperto in riflessologia plantare? Iscriviti ai corsi online della scuola MassFullness® per massaggiatori professionisti

La riflessologia palntare è un massaggio ai piedi spesso associato alla medicina alternativa. Il massaggiatore professionista utilizza i punti di riflessologia che si trovano sul piede per lenire il corpo. Questo massaggio, che si può chiamare anche Riflessologia benefici ha molti benefici e può essere praticato frequentemente. Obbedisce a regole specifiche, in particolare seguendo la nota mappa di riflessologia plantare che associa una zona del corpo a ciascuna zona del piede.

Quali sono i vantaggi della riflessologia plantare?

La riflessologia plantare deriva dalle medicine alternative orientali. I benefici della https://massfullness.it/ sono quindi numerosi e significativi. In teoria, la riflessologia può energizzare il corpo e rilassarlo. Riequilibrando le energie corporee, armonizzerebbe le funzioni vitali. Più concretamente, aiuta ad eliminare le tensioni e i dolori ad esse associati. Ha anche un impatto significativo sul corpo e sugli organi che lo compongono. Inoltre, migliora la circolazione sanguigna e attiva il sistema linfatico. Pertanto, ti consente di offrire un profondo relax e di prenderti cura del paziente a lungo termine. Nell'ambito della riflessologia plantare, il piede e l'arco plantare sono considerati aree coperte da punti di riflessologia. Ognuno di questi punti corrisponde a un'area del corpo o a un organo. Massaggiando il piede, il massaggiatore professionista può identificare le aree problematiche e agire su di esse. È particolarmente utile per influenzare il funzionamento di zone inaccessibili per un massaggio drenante più classico, come organi detossificanti come il fegato, milza e reni.



Come diventare un massaggiatore professionista esperto in riflessologia plantare?

Se desideri diventare un esperto in riflessologia plantare il consiglio è quello di iscriverti ad un corso riflessologia plantare online, come quello proposto dalla scuola MassFullness® per massaggiatori professionisti. Questi corsi, diretti da Luigi Leva, massoterapista, riflessologo plantare e titolare della scuola, offrono la possibilità di approcciarsi alla materia partendo da un insegnamento base. Per poi diventare massaggiatore professionista si dovrà accedere a corsi superiori che ti abiliteranno a diventare una figura professionale certificata ai sensi del Dlgs n.4/2013. Una volta conseguito il Diploma potrai iniziare a lavorare in Centri Benessere, SPA, Palestre, Beauty Farm e così via.