Sanremo: noleggia una barca per suicidarsi, sul natante trovato un biglietto d'addio. Ricerche della Guardia Costiera

Sono in corso da ieri, nello specchio acqueo di Sanremo, le ricerche di un uomo, uno straniero che, dopo aver noleggiato una barca si è recato nella zona al largo di Capo Verde. Qui, probabilmente, si è suicidato per cause ancora da verificare.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio, quando un peschereccio di Sanremo ha incrociato con il natante e dove è stato trovato poi un biglietto, nel quale era eloquentemente scritta la volontà di farla finita da parte dell’uomo.

Immediatamente sono scattate le ricerche, con tre motovedette e un elicottero della Guardia Costiera, anche se per ora non è stata ancora trovata traccia dell’uomo.