Sanremo: a Bussana da mesi zone transennate ma nessun intervento, cittadini chiedono più sicurezza (foto)

"Ormai sono mesi che ci sono queste transenne vorremmo sapere dal Comune perchè non si faccia qualcosa per ripristinare due situazioni di pericolo per Bussana": è quanto denunciato da alcuni residenti del paese, riferendosi a due zone dove si sono registrati degli incidenti stradali. La prima si trova in via Vittorio Veneto: "Qui è così da quasi un anno - ci spiega una residente indicandoci le transenne gialle, lì dove il muretto di contenimento è stato sfondato - c'è stato un primo incidente circa 10 mesi fa, sono state messe delle transenne, poi c'è stato un secondo incidente una settimana fa, le transenne sono scese di sotto e ne sono state messe altre. Il punto è perchè non sia stato rifatto il muretto in tutto questo tempo".

"Questa è' una zona pericolosa. Negli anni - proseguono - abbiamo chiesto più volte al Comune di intervenire perchè qui auto e moto usano questo tratto di strada come un circuito. Serviva un dosso e l'hanno messo all'incrocio dove non serve a nessuno. Per non parlare dell'area Anas a fianco, nessuno ha ripulito questa zona. Ora la spazzatura e le erbacce si stanno accumulando attirando anche topi che poi si riversano vicino alle abitazioni".

L'altro punto transennato si trova in centro paese dalla scalinata che porta nella piazza della Chiesa del Sacro Cuore: "Sono mesi che la situazione è questa: transenne, qualche nastro e nessuno ha più toccato nulla. - ci racconta un'altra cittadina - Qui ogni giorno ci passano, anziani e bambini. Si tratta di una situazione potenzialmente molto pericolosa. Perchè non si è ancora intervenuti e si è lasciato tutto così, con un muretto pericolante e i pezzi di balaustra alla mercé di chiunque?"

Abbiamo posto le domande al Comune di Sanremo per sapere se ci siano stati dei problemi. Da Palazzo Bellevue fanno sapere che si tratta di due criticità note e l'iter per il ripristino va avanti. Il comune non potrà rivalersi su nessuno per le ingenti spese che sarà necessario affrontare per ripristinare le condizioni di sicurezza nei due punti indicati. Il Dirigente del settore, Danilo Burastero, ha già predisposto una 'richiesta di offerta' per impegnare i 20.000 euro finanziati dalle assicurazioni. Tra una decina di giorni il Comune sarà pronto a intervenire.